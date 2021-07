Biglietto unico per la sosta e per i bus con“Park&Ride”

Un biglietto per spostarsi in città con gli autobus pubblici, dopo aver parcheggiato gratis la macchina nelle strisce blu.

Dal prossimo 1 agosto sarà possibile grazie al biglietto “Park&Ride” di Kyma Mobilità. La nuova modalità per spostarsi a Taranto è stata al centro di un incontro al quale hanno preso parte l’assessore alla mobilità e Polizia locale Gianni Cataldino, il presidente di Kyma Mobilità Giorgia Gira, il comandante della Polizia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati