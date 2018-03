© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezzogiorno di fuoco in piazza Fontana, a Taranto. C'è stata una sparatoria nella quale un individuo è rimasto ferito e trasportato in ospedale al Santissima Annunziata. Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti di rito e per ascoltare i testimoni considerato che l'agguato è avvenuto in un'ora di punta, con tanta gente nei paraggi.