Sorpresa: scoperte 2 grotte nella gravina di San Nicola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scoperta e una… riscoperta, lungo uno tra i numerosi canyon che solcano il territorio.A compiere entrambe sono stati i ragazzi dell’associazione “Amici delle Gravine di Castellaneta”, che esplorando la gravina di San Nicola, sul fianco della collina di Montecamplo, hanno ritrovato i resti della cripta dedicata al santo di Myra, della quale si erano ormai perse le tracce, e svelato l’esistenza di altre due cavità: la prima grotta, poco distante dalla cripta, con numerose incisioni a forma di croce, tipicamente realizzate dai pellegrini; la seconda, di natura pensile, con al suo interno un piccolo tesoro, un bassorilievo che potrebbe rappresentare proprio il volto di san Nicola.Si tratta di un risultato interessante, che apre opportunità di studio e approfondimento e che arriva proprio nei giorni in cui la cittadina è in festa per il suo patrono, san Nicola appunto, quasi a sancire ulteriormente il legame millenario esistente tra Castellaneta e il santo, eletto protettore e patrono titolare della cattedrale nel 1087, un anno dopo l’arrivo delle sue spoglie a Bari.Gli “Amici delle Gravine di Castellaneta”, per altro, hanno affiancato all’attività outdoor una preparazione da… topi di biblioteca! L’attività compiuta nella gravina di san Nicola, infatti, ha avuto come traccia un documento del 1094, un atto notarile nel quale il principe normanno Riccardo Senescalco la cita tra le terre donate a un monastero benedettino, omonima della cripta ora riscoperta.