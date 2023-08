Prostitutta picchiata e rapinata: arrestato un 25enne

Ha picchiato e rapinato una prostituta straniera in una strada di campagna a Taranto e poi è fuggito, ma i poliziotti lo hanno rintracciato e arrestato. Si tratta di un 25enne senegalese, regolare sul territorio nazionale e con a carico alcuni precedenti per violenza sessuale.

L'intervento in periferia

Il personale della Squadra Volante è intervenuto in una zona periferica del quartiere Salinella perché allertato da una donna che in lacrime chiedeva aiuto al 113, raccontando di essere stata vittima di una violenta rapina.

La donna si trovava in un grave stato di agitazione e perdeva sangue dalla bocca.

Il racconto della vittima

Dopo aver allertato i sanitari del 118, gli agenti hanno ascoltato la malcapitata che ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo di origine africana da lei già conosciuto che, armato di un grosso coltello, l'avrebbe aggredita, colpendola con una bottiglia trovata per strada provocandole ferite al volto e numerose ecchimosi al corpo. Nel corso della violenta aggressione, l'uomo le ha anche strappato la borsa con all'interno circa 800 euro in contanti per poi rifugiarsi in un casolare pericolante situato nelle campagne circostanti. Dopo aver affidato la donna alle cure dei sanitari del 118, i poliziotti hanno iniziato a perlustrare la zona ed il casolare indicato, scovando l'aggressore accovacciato sotto un muro. Quest'ultimo alla vista dei poliziotti, pronunciando frasi incomprensibili e impugnando un coltello, ha provato ad aggredirli.

L'arresto

Solo dopo alcuni concitati minuti, gli agenti sono riusciti ad avere la meglio e lo hanno prima disarmato e poi definitivamente immobilizzato. In suo possesso, oltre al coltello, sono stati anche recuperati i contanti sottratti alla donna. Il 25enne è accusato di rapina, lesioni aggravate, resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi