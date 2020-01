Morto di leucemia a 17 anni: per Pierangelo al via il processo di beatificazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 10 gennaio si aprirà la prima sessione del processo di beatificazione e canonizzazione di Pierangelo Capuzzimati, un giovane di Faggiano, provincia di Taranto , scomparso a 17 anni nel 2008 per una leucemia.La malattia avvicinò Pierangelo a Gesù, da lui ritenuto «un vero amico». Il 26 aprile del 2018 la Santa Sede ha concesso il nulla osta per l'avvio della sua causa di beatificazione e canonizzazione. I resti mortali di Pierangelo riposano nel cimitero cittadino di San Giorgio Jonico.«La vita di Pierangelo, del suo abito virtuoso, può contribuire a mantenere vivo - sottolinea il sacerdote Cristian Catacchio, postulatore della causa di Beatificazione e Canonizzazione - il suo spirito di amore alla Chiesa ed è di esempio e modello ai giovani di oggi, che spesso non hanno ideali validi per dare un senso alla propria vita».La cerimonia del 10 gennaio sarà officiata dall'arcivescovo Filippo Santoro.