"Non faccio il parcheggiatore abusivo": aggredito lui e la sua compagna con un bastone di ferro

Voleva costringerlo a fare il parcheggiatore abusivo alle sue "dipendenze". Non avendo ricevuto risposta positiva ha preso un bastone di ferro e ha picchiato a sangue lui e la sua compagna. La Polizia Ferroviaria di Taranto ieri sera ha soccorso, nei pressi del primo binario della stazione ferroviaria, un uomo ed una donna, seminudi e sanguinanti sul viso e in alcune parti del corpo, che invocavano aiuto. I due, appartati in un fabbricato in disuso non lontano dallo scalo ferroviario, erano stati picchiati con un bastone da un cittadino romeno di 37 anni, senza fissa dimora, noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato. L'aggressione, secondo il racconto delle vittime, è scaturita dal fatto che il romeno voleva costringere l'uomo ad esercitare l'illecita attività di parcheggiatore abusivo per suo conto, pretendendo anche che le somme di denaro incassate gli venissero poi consegnate per intero. Al rifiuto, è scattata la violenta ritorsione, che già nei giorni precedenti si era manifestata con altri tentativi di aggressione. Dopo la descrizione fornita, il romeno è stato subito individuato e arrestato dai poliziotti, che hanno rinvenuto anche alcuni indumenti e documenti della coppia nonché il bastone in ferro utilizzato per malmenarli. Il 37enne deve rispondere dei reati di tentata estorsione e lesioni aggravate.