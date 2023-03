Nave Martinengo della Marina militare si incaglia nel Mar Grande di Taranto: liberata dai rimorchiatori dopo ore

La nave Martinengo, fregata missilistica della Marina militare, è rimasta incagliata in mar Grande, nei pressi del Castello aragonese di Taranto, dove si trovava insieme ad altre navi, in attesa della cerimonia di giuramento che si terrà domani mattina sulla rotonda del Lungomare degli allievi marescialli della prima classe della Marina Militare e dei volontari dell'Arma dei Carabinieri.

Rimorchiata e liberata

A quanto si è appreso, a causa delle correnti e del forte vento, una parte della nave aveva toccato il fondale, rimanendo incagliata.

Con il supporto di due rimorchiatori la nave è stata poi liberata. Domani la Martinengo parteciperà al defilamento delle navi che faranno da cornice all'evento che torna a svolgersi nel capoluogo ionico dopo 5 anni.

La nota della Marina

“Nel pomeriggio di oggi, durante una serie di manovre addestrative alla navigazione in acque ristrette nella rada di Taranto, la fregata Martinengo, a causa di un problema tecnico, è ricorsa all’utilizzo di due rimorchiatori per liberarsi da un basso fondo. La nave ha ripreso subito dopo l’attività”: così la Marina militare ha confermato in una nota l'inconveniente di questo pomeriggio.