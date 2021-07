Fregata inglese arriva per lavori a Taranto, a bordo marinai positivi al Covid

La fregata inglese "HMS Diamond" sosterà nel porto di Taranto da domani, all'interno dell'arsenale militare per effettuare alcune importanti manutenzioni necessarie a seguito di una avaria intervenuta durante l'attività in Mediterraneo. L'equipaggio dell'unità è tutto vaccinato con doppia dose, tuttavia durante i controlli di routine a bordo con tamponi rapidi alcuni sono risultati positivi al Covid ma asintomatici o paucisintomatici.

Il Covid

I membri dell'equipaggio risultati positivi al virus, insieme ad altro personale considerato a contatto stretto, resteranno in isolamento, mentre tutto l'equipaggio sarà sottoposto ad un rigoroso protocollo di contenimento dalla diffusione del virus secondo le disposizioni dell autorità sanitaria che prevedono il monitoraggio a bordo e l'esecuzione di test molecolari.

Il protocollo

La Marina Militare, in stretto coordinamento con il dipartimento di prevenzione dell' Asl di Taranto, si è messa a disposizione predisponendo, grazie al Centro ospedaliero militare jonico, personale per poter garantire tamponi e strutture per poter alloggiare il personale risultato positivo, garantendo la sicurezza sia dei militari inglesi che dei militari italiani e della popolazione locale nel pieno rispetto delle norme per prevenire la diffusione del Covid.