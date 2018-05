Ladri fanno razzia di computer al Marconi sospese le lezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un raid in piena notte all'istituto comprensivo Marconi a Martina Franca. I ladri hanno letteralmente svuotato la struttura portando via, in particolare, tutti i computer. Per queste ragioni questa mattina la dirigente scolastica è stata costretta ad annunciare la chiusura della scuola che ospitai bimbi in età prescolare, le elementari e la media. Un danno ingente per il Marconi e soprattutto l'impossibilità di svolgere regolarmente l'attività didattica.