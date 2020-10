Didattica a distanza, il Comune recupera computer per destinarli alle famiglie in difficoltà

Computer, tastiere e monitor da recuperare per affidarli a chi non si può permettere di acquistarli. Questo uno dei progetti messi in campo dal Comune di Taranto per stare al fianco di chi è maggiormente in difficoltà dinanzi all'avanzare della coronavirus. Una emergenza che ha portato alla chiusura delle scuole in Puglia con il ritorno alla didattica a distanza. L'iniziativa si chiama “Pane e PC - L'Informatica per tutti". L’assessorato ai Servizi Sociali sta lavorando, tra le altre associazioni, anche con l’organizzazione di volontariato "Pane e PC - L'Informatica per tutti", con la quale si è deciso di promuovere il trashware, ossia il recupero e la rifunzionalizzazione di vecchi computer dismessi per renderli di nuovo utilizzabili. Questi computer, annuncia il Comune, saranno donati ai ragazzi meno fortunati della nostra città, permettendo loro di poter seguire le lezioni di didattica a distanza. L’obiettivo è contribuire ad abbattere il divario digitale in città. L'amministrazione del sindaco Rinaldo Melucci, inoltre, ha destinato 700mila euro ai buoni spesa, emessi quali voucher elettronici sociali dell’importo di 150 euro per famiglie fino a tre componenti e di 250 euro per famiglie con più di tre componenti.

