Intelligenza artificiale e fattore umano: tavolo di Teleperformance

Teleperformance Italia, l'azienda specializzata in servizi a supporto delle imprese, che impiega a Taranto circa 2.000 persone e altre 500 a Fiumicino, ha avviato a Milano un tavolo nazionale sull'intelligenza artificiale e sull'importanza del fattore umano per ottenere i migliori risultati possibili dall'utilizzo di questa tecnologia. Ad affiancare Teleperformance Italia c'è Ceo for Life, la community che riunisce gli amministratori delegati di numerose imprese di rilievo in Italia.

La tavola rotonda

Il percorso è stato avviato con una tavola rotonda dal titolo 'L'importanza del fattore umano nell'era dell'intelligenza artificialè, alla quale hanno partecipato amministratori e presidenti di American Express Italia, Plenitude, Allianz Partners, DXC Technology Italia, Lundbeck Italia, Avanade, che hanno condiviso esperienze e risultati, stimolati dagli spunti dell'amministratore delegato di Teleperformance Italia, Diego Pisa, e del presidente e fondatore di Ceo for Life, Giordano Fatali.

Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Virginia Saba, sono intervenuti anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e lo psicologo e imprenditore Luca Mazzucchelli. Le imprese si sono confrontate sulle prime adozioni delle tecnologie di intelligenza artificiale ed è stato presentato anche il progetto di ricerca e sviluppo 'Voice First' condotto a Taranto dall'area di trasformazione digitale di Teleperformance Italia e co-finanziato dall'Unione europea attraverso il Fondo europeo di Sviluppo regionale Por Puglia 2014/2020.

Il ceo diego Pisa

«In Teleperformance Italia - ha spiegato il ceo Diego Pisa - abbiamo messo le persone al centro della nostra strategia. La nostra azienda sta lavorando molto sull'integrazione tra intelligenza umana e tecnologia e lo fa anche grazie alle politiche della Regione Puglia che permettono di accelerare su questi temi ed elaborare soluzioni avanzate per offrire servizi sempre più efficienti e competitivi».