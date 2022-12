In casa nascondeva 13 chili di botti illegali e droga: arrestato 20enne

Gli agenti della sezione Falchi della Questura di Taranto hanno arrestato un 20enne che nascondeva in casa 13 chilogrammi di botti illegali ed oltre cinquanta grammi di droga.

Dopo un servizio di osservazione e pedinamento, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nell'appartamento del giovane, nella borgata di Tramontone, rinvenendo due cartoni di materiale esplodente detenuto senza alcuna autorizzazione. In particolare, un manufatto artigianale, sette petardi esplosivi F4, tre batterie pirotecniche e cinque petardi.

Il sequestro

Il materiale è stato sequestrato e messo in sicurezza dal Nucleo Artificieri. Durante il controllo gli agenti hanno scoperto anche 44 grammi di hashish, quasi 17 grammi di marijuana e materiale utile per il confezionamento della droga. Il 20enne è stato condotto in carcere con le accuse di spaccio di sostanza stupefacente e vendita abusiva di materiale pirotecnico.