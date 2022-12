Sotto sequestro mini arsenale di "botti" proibiti. Sotto chiave "batterie" illegali

Il piccolo arsenale di "botti" proibiti era custodito in due appartamenti del quartiere Paolo VI di Taranto. Ed è proprio in quelle case che il carico di circa un quintale e mezzo è stato individuato e sequestrato dai "Falchi" della squadra Mobile della Polizia jonica. Il sequestro è scattato nell'ambito dei servizi di controllo predisposti dalla forze dell'ordine in occasione delle festività natalizie e dell'appuntamento con la notte di San Silvestro. Due le persone denunciate.

I fuochi

Nel dettaglio, in un’abitazione gli agenti hanno rinvenuto 15 artifizi pirotecnici categoria F2, comunemente definiti “batterie” e 17 confezioni contenenti 6 bengala, del peso lordo di 70 chili- Nella seconda abitazione sono stati trovati 18 artifici pirotecnici tipo “batterie”, del peso lordo di 90 chili.

I provvedimenti

Il materiale, verosimilmente destinato alla vendita al dettaglio e custodito senza alcuna precauzione, è stato messo in sicurezza dagli specialisti del nucleo Artificieri della Questura di Taranto. Due le persone denunciate con l'accusa di detenzione illegale di artifizi esplodenti. La Polizia amministrativa, invece, sempre nel corso dei controlli ha notificato ad un bar dei Tamburi il provvedimento di sospensione per 7 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento, firmato dal Questore Massimo Gambino, è stato adottato perchè il bar sarebbe stato adibito a centro per la raccolta d scommesse on line senza le previste autorizzazioni.