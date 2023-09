Ex Ilva, manifesti in tutta la città contro Lucia Morselli: «Peggiore gestione di sempre»

Diversi manifesti 6x3 sono stati affissi a Taranto su iniziativa del sindacati Fim, Fiom e Uilm contro Lucia Morselli, amministratore delegato di Acciaierie d'Italia. Campeggia una grande foto della manager con accanto una medaglia con la scritta «peggiore gestione di sempre».

Al centro del manifesto invece la dedica delle sigle metalmeccaniche «A Lucia Morselli per lo straordinario risultato raggiunto: minimo storico di produzione (mai raggiunto dalla nascita dell'ex Ilva)».

La polemica

A seguire Fim, Fiom e Uilm annotano, in maniera polemica, che l'Ad di Acciaierie «si è distinta particolarmente per: utilizzo massiccio della cassa integrazione e assenza di programmazione di manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuna prospettiva ambientale e industriale per il rilancio produttivo del sito nonostante i cospicui finanziamenti pubblici ricevuti, piano industriale inesistente».

Il manifesto è un'ulteriore contestazione al management in vista dello sciopero di 24 ore indetto per giovedì 28 settembre, con presidi davanti alle portinerie di ingresso, nel giorno dell'evento 'Steel Commitment 2023', incontro commerciale con i clienti organizzato da Acciaierie d'Italia.