È il giorno di Acciaierie d’Italia. Per l’ex Ilva si concentrano oggi quattro momenti importanti: lo sciopero a Taranto, tra siderurgico e indotto, cominciato ieri alle 23 e che finirà domani alle 7; il sit in di protesta sotto il ministero delle Imprese a Roma con lavoratori e delegati sindacali partiti in pullman prima dell’alba; il vertice che il ministro Adolfo Urso terrà dalle 14 con azienda, sindacati, Confindustria e Regioni sedi degli stabilimenti; l’avvio, in commissione Industria del Senato, dell’esame del decreto legge che autorizza Invitalia, partner pubblico di minoranza di Acciaierie d’Italia, ad intervenire sino ad un miliardo. Per sottoscrivere “aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale”. A richiesta della stessa Invitalia.

Il primo incontro



Ieri sera Urso ha incontrato i sindacati per un primo esame a 360 gradi delle crisi industriali. Era presente l’intera struttura del ministero. «Su Acciaierie d’Italia non ci ha fornito particolari ma ci ha rimandato ad oggi. Ha detto che il Governo vuole lavorare ad un piano nazionale dell’acciai», annuncia a Quotidiano Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl. Per Rocco Palombella, numero uno della Uilm, «il programma di incontri fissato dal ministro Urso per la siderurgia, per l’elettrodomestico e per l’automotive, va nella giusta direzione. Ora ci aspettiamo che si passi dai buoni propositi ai fatti». La Uilm chiede «le migliori soluzioni per salvaguardare l’occupazione e il patrimonio produttivo».

Primo faccia a faccia informale



Secondo fonti sindacali, ieri sera al ministero dovrebbe esserci stato un incontro con Acciaierie d’Italia per preparare il vertice odierno. All’incontro con Urso, Fiom Cgil, Uilm e Usb vanno con una posizione differente dalla Fim Cisl.

A partire dal fatto che le prime tre sigle hanno indetto lo sciopero di oggi a Taranto mentre la Fim non vi partecipa. Sarà invece presente al sit in sotto il ministero e al confronto con Urso. Diverse anche le richieste che saranno fatte. Fiom, Uilm e Usb mettono al primo posto la svolta societaria. E chiedono che i 680 milioni che, grazie al decreto, erogherà Invitalia, servano a portare presto quest’ultima in maggioranza in Acciaierie d’Italia (60 per cento). La Fim, invece, pur attribuendo importanza alla modifica della governance societaria, attribuisce priorità alla ripartenza produttiva e occupazionale del gruppo. E chiede che i fondi pubblici vadano anzitutto a questo scopo. Attenzione all’indotto sollecita Confindustria Taranto con un documento approvato l’altra sera all’unanimità dal consiglio generale. Ha votato a favore anche l’ex presidente Luigi Sportelli, procuratore di AdI nella stessa Confindustria. E sull’indotto i sindacati aspettano che il vertice da Urso sblocchi gli ordini che AdI ha fermato a metà novembre. Il ministro già a novembre chiese che l’azienda tornasse sui suoi passi ma l’appello è caduto nel vuoto. L’ex Ilva disse che una ripresa degli ordini sarebbe probabilmente avvenuta intorno al 16 gennaio, «ma al momento - evidenziano a Quotidiano Piero Cantoro della Fim e Mimmo Amatomaggi della Uilm - non si è verificato nulla. Solo qualche proroga temporanea per alcune attività. E anche in questi giorni fa abbiamo trattato pratiche di cassa integrazione su richiesta delle imprese appaltatrici. Arrivate molte richieste. A dicembre, tra stipendi di novembre e tredicesime, ce la siamo cavata, tranne alcuni casi di mancato pagamento delle tredicesime. Ora vediamo che accade in questi giorni, col pagamento delle retribuzioni di dicembre».

La certificazione per Acciaierie d'Italia