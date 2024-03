Ex Ilva, deraglia un carro siluro in acciaieria 2: nessun ferito

Un carro siluro è deragliato in acciaieria 2 nell'ex Ilva. Non ci sono stati feriti. Il deragliamento è avvenuto mentre era in corso in fabbrica una delle ispezioni dei tecnici dello Spesal, il servizio Asl che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’accaduto è confermato anche da fonti vicine allo Spesal, che aggiungono che gli accertamenti sull’episodio sono in corso. Il sindacato Usb dichiara che “fortunatamente non si sono registrate conseguenze per i lavoratori. Solo qualche giorno fa abbiamo nuovamente segnalato all’azienda la pressoché assente manutenzione all’interno della fabbrica, eredità pesante della gestione Morselli”.