​Ex Ilva, i commissari chiedono di ispezionare gli impianti. Mimit: garantire continuità produttiva

I commissari di Ilva in amministrazione straordinaria hanno richiesto ad Acciaierie d'Italia aggiornamenti urgenti circa lo stato di funzionamento degli impianti degli stabilimenti, le iniziative in corso di svolgimento e la necessità di una loro visita ispettiva".È quanto si apprende da fonti interne.

Intanto il Mimit in una nota fa sapere che "il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sollecitato i Commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e il socio pubblico Invitalia a esperire le dovute interlocuzioni con Acciaierie d'Italia e tutte le azioni necessarie al fine di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di Taranto".

Situazione indotto

"La stagione dei temporeggiamenti e dei rimpalli deve assolutamente finire.

La situazione ormai è insostenibile, per sbloccare la produttività e la continuità occupazionale di questo stabilimento e dell'indotto è necessario che il governo faccia pressioni sulla multinazionale. Occorre ripristinare la liquidità e onorare le fatture scadute per dare ossigeno alle aziende e fare in modo che riprendano le attività strategiche manutentive degli impianti".

Lo afferma il responsabile appalti della Fim Cisl di Taranto Pietro Cantoro in vista della manifestazione unitaria organizzata dai sindacati per lunedì prossimo davanti all'ex Ilva "in difesa del futuro ambientale, occupazione ed economico". Serve una svolta, osserva Cantoro, "per consentire di pagare gli stupendi ai lavoratori che finora le aziende dell'appalto non sono riuscite a garantire. Se il governo - conclude - non riesce a intervenire sulla multinazionale, intervenga sulle banche al fine di ripristinare i finanziamenti che servono per la liquidità corrente. La fabbrica è diventata una polveriera e basta una scintilla per far esplodere la rabbia sociale, ormai alle porte".