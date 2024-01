Ex Ilva, il governo prepara le misure a tutela dell'indotto. L'ira degli autotrasportatori: pagateci le fatture

"La prededucibilità dei crediti delle imprese dell'indotto sarà confermata, eliminando quelle differenziazioni che in passato hanno generato difficoltà interpretative e applicative e provocato discriminazioni all'interno della platea". E' questa la prima di tre misure annunciate dal Mimit al termine del tavolo con i sindacati sull'indotto ex Ilva. "Per la prededuzione priorità assoluta alle imprese che hanno erogato le proprie prestazioni, senza soluzione di continuità, sino al giorno della decretazione dell'amministrazione straordinaria", spiega il Mimit. Allo studio anche un Fondo di sostegno per le imprese dell'indotto.

"Nel corso della riunione i ministri hanno illustrato i provvedimenti che il governo intende mettere in campo a tutela dei lavoratori, a partire dall'estensione in deroga della Cigs per le aziende della filiera". E' quanto si legge in una nota del Mimit diffusa al termine del tavolo tra i ministri Urso e Calderone con i sindacati che rappresentano i lavoratori dell'indotto ex Ilva.