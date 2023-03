Taranto, è morto l'ex vescovo Benigno Luigi Papa. Domani i funerali

Si è spento nella notte l'arcivescovo emerito di Taranto Benigno Luigi Papa. L'alto prelato è morto presso casa San Paolo in Lanzo di Martina Franca, luogo da lui scelto come dimora al termine del suo ministero pastorale per raggiunti limiti di età. In questi giorni le condizioni di salute di monsignor Papa si erano particolarmente aggravate. A dare la notizia della scomparsa dell'ex vescovo è stato monsignor Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto. "Oggi 6 marzo 2023 - ha annunciato don Filippo - alle ore 3.10, il nostro amato arcivescovo emerito Benigno Luigi Papa, ha concluso la sua esistenza terrena"

La benedizione

Nella giornata di ieri è stato lo stesso monsignor Santoro "ad amministrare i sacramenti - hanno spiegato dall'Arcidiocesi - impartendo la benedizione e assoluzione in articulo mortis. La camera ardente sarà allestita nella chiesa inferiore della concattedrale Gran Madre di Dio e sarà aperta alle 8.30, dopo che l’arcivescovo Filippo avrà benedetto la salma.

I funerali

I funerali saranno celebrati domani alle 16 in Concattedrale. Monsignor Filippo ha invitato l’intera comunità diocesana alla preghiera di suffragio per l’anima dell’arcivescovo Benigno Luigi, pastore della chiesa tarantina per 21 anni, "preghiera - ha spiegato -colma di gratitudine e di affetto per una testimonianza autentica di dedizione e di amore per questa terra nel Nome di Cristo".