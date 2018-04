© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha pensato bene di nascondere la droga negli slip ma questo non ha impedito ai Falchi della Squadra Mobile di arrestare un 35enne tarantino, Davide Di Lonardo, pregiudicato, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori da qualche settimana avevano notato un sospetto via vai di gente, di giorno e di notte, nei pressi di un circolo ricreativo sito nel centro cittadino. Così, grazie ad una serie do appostamenti, è stata appurata l’assidua presenza dell'uomo davanti al circolo ricreativo: costui, passeggiando avanti e indietro, veniva contattato di continuo da giovani di tutte le età.Lo stesso equivoco via vai si è ripetuto nella serata di ieri mentre i Falchi tenevano sottocchio il sospetto. Non appena i poliziotti hanno notato il passaggio di “qualcosa” dalle mani del soggetto a quelle di due giovani, avvicinatisi contemporaneamente, hanno deciso di intervenire. I due ragazzi, di 19 e 21 anni, vistisi scoperti, hanno consegnato spontaneamente due dosi di hashish. A costoro è stata contestata sul posto la relativa violazione amministrativa in materia di stupefacenti.Di Lonardo, invece, è stato perquisito all’interno del locale. Gli agenti hanno rinvenuto, nascosto all’interno degli slip, un pacchetto di sigarette contenente un involucro trasparente con 22 dosi di hashish già confezionate. Sul soggetto, inoltre, è stato trovato un coltellino a serramanico con residui della sostanza stupefacente L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.