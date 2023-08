Incendio doloso a Grottaglie, individuato presunto responsabile: denunciato il proprietario di una ditta

Dopo alcuni giorni d'indagine è stato individuato e denunciato il presunto responsabile dell'incendio che ha interessato le campagne di Grottaglie (Taranto). L'indagato (47enne campano), proprietario di una ditta edile, stava svolgendo dei lavori nella provincia tarantina ed è stato individuato attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Le indagini

L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre, dopo essere sceso dal camion che guidava, si è avvicinato a un cumulo di sterpaglia secca che subito dopo ha preso fuoco.

L'uomo è risalito sul veicolo e ha ripreso la marcia verso un resort. I Polizia dopo aver raggiunto la struttura alberghiera, ha individuato il camion parcheggiato all'interno ed è riuscita a risalire al titolare della ditta.

L'intervento del Questore di Taranto

Il Questore di Taranto, Massimo Gambino, ha emesso a carico del 47enne il foglio di via obbligatorio, a seguito del quale l'uomo non potrà far ritorno nel Comune di Grottaglie, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente, per un periodo di tre anni dalla data della notifica. Sono ancora in corso le indagini per accertare le motivazioni che hanno indotto l'uomo ad appiccare il rogo.