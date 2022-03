Dieci chili di datteri pronti a essere commercializzati sul mercato nero: sequestro della Guardia costiera nella Città Vecchia di Taranto

È una lotta senza quartiere quella che la Guardia costiera di Taranto conduce contro i “datterari”, soggetti che, senza il minimo scrupolo, non esitano a distruggere con picconi e martelli, anche pneumatici, tratti di costa rocciosa pur di racimolare anche pochi esemplari di dattero di mare, una specie protetta dalla legge italiana ormai da decenni, il cui prelievo consente lauti guadagni tramite la commercializzazione sul mercato nero.

APPROFONDIMENTI PORTO CESAREO Salento, pesca di datteri nell'Area Marina Protetta: nei guai un... I CONTROLLI Pesca di frodo nell'area marina protetta, sequestrati tre chili... LECCE Distrugge gli scogli per prendere i datteri: fermato pescatore di...

Sarebbero finiti in vendita ben 10 chili di tale specie, rinvenuti dal personale della Sezione Polizia marittima appartenente alla Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Taranto, nell’ambito dei controlli svolti quotidianamente sul territorio jonico di giurisdizione.

I molluschi nascosti in Città Vecchia

I molluschi bivalvi in questione erano stati accuratamente occultati e immersi in acqua da ignoti, presso la banchina di via Cariati nella Città vecchia. Il prodotto, già insacchettato e pronto per la vendita diretta, è stato prontamente sottoposto a sequestro e successivamente distrutto.

L’attività rientra in una più ampia attività di controllo di tutta la filiera ittica che la Guardia costiera di Taranto conduce quotidianamente per prevenire e reprimere la pesca, la detenzione e la commercializzazione di tutte le specie ittiche vietate. L’appello è quello di bandire una volta per tutte una pseudo tradizione gastronomica che infligge all’ambiente danni intollerabili, in modo da non alimentare la richiesta di datteri, orientandosi esclusivamente verso prodotti “legali” a tutto vantaggio della salvaguardia delle nostre coste e dell’intero ecosistema marino.