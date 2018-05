Contro il vicino armato di motosega. Terrore a Manduria, denunciato un 57enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANDURIA - Provate a immaginare il terrore nel vedere il vicino di casa scagliarsi contro di voi armato di motosega. A Manduria è accaduto. Un uomo di 57 anni è stato denunciato dalla polizia per aver tentato di aggredire un vicino di casa con una motosega. L'uomo ha anche lanciato pietre e vasi dal balcone e dopo essersi barricato in casa ha minacciato poliziotti e carabinieri con un fucile da sub. Solo dopo alcune ore l'uomo è stato bloccato e dagliagenti del locale Commissariato. Deve rispondere di danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza. A chiamare la polizia è stato il malcapitato vicino, un 75enne, dopo che l'uomo aveva tentato di colpirlo con la lama di una motosega. Giunti sul posto, gli agenti hanno costatato che l'uomo si era barricato in casa e stava minacciando i passanti lanciando dal balcone pietre e vasi. Inizialmente l'uomo ha manifestato l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. Ai tentativi di dissuasioneda parte dei poliziotti, brandendo un fucile da sub e alcuni coltelli, ha risposto con minacce di morte, lanci di pietre e vasi da giardino, per impedire achiunque di avvicinarsi all'abitazione. Il 57enne ha inoltrepuntato un fucile subacqueo con la fiocina contro i poliziotti ei carabinieri. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto una saracinesca attigua all'abitazione, gli agenti sono entrati nell'immobile e con non poche difficoltà, congiuntamente ad altri operatori che sono intervenuti dal terrazzo adiacente, sono riusciti ad immobilizzare il pregiudicato prima che potessereagire.