Castellaneta, chiude l'ospedale. Il sindaco: «No a speculazioni sul territorio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiude i battenti l'ospedale di Castellaneta. La comunicazione è arrivata nel pomeriggio dalla Asl di Taranto e parla di sanificazione ma anche di congedo ordinario per parte del personale e trasferimento al Moscati di Taranto per i pazienti.In una nota a firma del direttore generale della Asl di Taranto, Stefano Rossi, in accordo con il direttore sanitario, Vito Gregorio Colacicco, e il direttore amministrativo, Andrea Chiari, si dispone la temporanea sospensione dell’attività del P.O. “San Pio” di Castellaneta, per procedere alla sanificazione della struttura.«In concomitanza del fisiologico rallentamento dell’attività ospedaliera conseguente alle festività pasquali, di concerto con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dottor Michele Conversano, e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, dottor Guido Cardella - si legge nella nota -, intendiamo procedere ad un più capillare monitoraggio di tutto il personale a vario titolo coinvolto da episodi di contagio Covid 19, con le relative quarantene, e a una contestuale sanificazione complessiva dell’intera struttura ospedaliera. Per tale motivo – continua l’Avv. Rossi – a decorrere da mercoledì 8 aprile, l’attività del Presidio deve intendersi sospesa e i degenti trasferiti in altre strutture.La sospensione dell’attività – conclude Rossi – comporterà sia il collocamento in congedo ordinario di tutto il personale che ha ancora ferie non godute dell’anno 2019, sia il collocamento in congedo straordinario da rischio radiologico 2019/2020 per coloro che ne sono beneficiari, fatta salva l’ipotesi del personale che possa essere più utilmente integrato nei percorsi Covid presso l’Hub del Moscati ovvero presso il Presidio Post Acuzie di Mottola».L’attività di sanificazione sarà eseguita dalla ditta Sanitaservice, con il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.IL SINDACO: ASL ASSENTE DURANTE L'EMERGENZALa notizia ha colto di sorpresa anche il primo cittadino del comune tarantino, Giovanni Gugliotti.«Con dieci righe scarne, mi hanno comunicato poco fa la chiusura dell'Ospedale San Pio di Castellaneta, senza indicare una data di riapertura - scrive su Fcebook il sindaco di Castelaneta -. La nota è firmata dai vertici dell'ASL Taranto, gli stessi che non abbiamo mai visto nelle scorse settimane qui a Castellaneta, quando eravamo in piena emergenza. Se qualcuno pensa di speculare sull'unico ospedale di versante, da Massafra a Ginosa, a servizio di 150mila cittadini, sbaglia di grosso e farà i conti con l'intero territorio!!!».