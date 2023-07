A spasso con il cane senza pulire, multati. Tolleranza zero dei vigili urbani contro i proprietari sporcaccioni

Multe per i proprietari dei cani con l’abitudine di lasciare in strada i bisogni dei loro amici a quattro zampe. Contro uno dei più fastidiosi malcostumi dei tarantini, infatti, il comando della Polizia Locale ha avviato una vera e propria campagna “tolleranza zero”. Con controlli condotti da agenti in borghese, in particolare nelle zone del centro con la speranza che i controlli siano allargati anche ai rioni periferici.

La battaglia per la civiltà

Una vera e propria battaglia di civiltà che per ora sta sviluppando contravvenzioni. Negli ultimi giorni gli agenti hanno effettuato ottanta accertamenti. Nella rete una decina persone pizzicate “in flagranza”, ma anche a spasso con il proprio cane senza avere l’occorrente per pulire. Per tutti è scattata la multa. E una sanzione di ben 900 euro è stata contestata ai responsabili dello stoccaggio di una notevole quantità di mattoni in via Venezia senza alcuna autorizzazione.

La Polizia Locale, inoltre, ha effettuato numerosi posti di blocco in città per vigilare sull’utilizzo del casco, delle cinture di sicurezza e di auricolari e vivavoce, e per colpire chi si mette al volante dopo aver bevuto troppo.

Durante i controlli gli agenti hanno eseguito due sequestri e un fermo, oltre a numerose contravvenzioni.



«L’impegno dei nostri agenti - ha detto l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci - ci sta consentendo di non trascurare alcun settore, tra quelli di competenza. Ci auguriamo che questa presenza capillare possa essere percepita come un vantaggio per la comunità, una garanzia per i cittadini che rispettano le regole e un deterrente per chi, invece, pensa di non doverlo fare».

