Vende on line due bauletti, ma erano della Polizia: parte la denuncia

Va detto: come affare non era in assoluto il più allettante. Tuttavia questo non ha impedito ad un 39enne grottagliese di mettere in vendita, nei giorni scorsi, su un noto sito di e-commerce, due bauletti in dotazione alle moto della Polizia di Stato, con i colori d’istituto coprendo in modo del tutto sommario la scritta “Polizia”.

La scoperta

Manco a dirlo, l’inusuale inserzione era diventata virale, finendo anche su più comuni social...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati