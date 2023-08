Wladimiro Falcone esulta contro i tifosi della Lazio? No e il Lecce precisa: «Solo cattiverie». Ecco cosa è successo

Wladimiro Falcone ha davvero esultato in maniera scomposta rivolgendosi ai tifosi della Lazio dopo il gol del 2-1 del suo Lecce domenica sera? Un video, postato su Twitter, è diventato virale. Il Lecce ha spiegato l'accaduto. Quella di Falcone non è un'esultanza polemica contro qualcuno o contro il settore ospiti, ma il video che circolava in rete era tagliato.

La risposta del Lecce

«A seguito dei numerosi articoli sulla presunta esultanza offensiva da parte di Wladimiro Falcone nei confronti dei tifosi della Lazio, l'U.S. Lecce ha inteso acquisire il video integrale riguardante tale episodio, su precisa richiesta dello stesso Falcone il quale, fin da subito, ha fermamente escluso qualsiasi sua condotta antisportiva.

Nel video integrale si vede chiaramente Falcone esultare rivolgendosi esclusivamente ai tifosi leccesi presenti in Curva Sud, senza mai indirizzare lo sguardo a sinistra dove è ubicato il settore riservato ai tifosi ospiti.

Il portiere giallorosso dapprima batte la mano sul petto e successivamente tira verso il basso la maglia, senza compiere alcun gesto volgare. Si tratta di una polemica del tutto pretestuosa che, oltre a ledere l’immagine dell’U.S. Lecce e del proprio tesserato Wladimiro Falcone, sembra avere come unica finalità quella di stimolare reazioni offensive e purtroppo anche verbalmente violente nei confronti del calciatore», si legge nel comunicato diramato dal club.

Insomma, nessuna esultanza polemica o addirittura offensiva, come qualcuno - ricordando la fede romanista del portiere - aveva scritto. Solo la gioia di festeggiare con i propri tifosi, con la Curva Sud negli occhi. Come tante volte è già successo.