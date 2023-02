Falcone sbaglia, poi chiede scusa sui social: «Mi dispiace». Baroni lo difende: «Gli chiedo io di giocare così»

«Chiedo scusa ai nostri tifosi per l’errore nel finale che poteva costare caro, ma l’importante è che sia arrivata una grande vittoria». Non solo spesso decisivo tra i pali, Wladimiro Falcone mostra personalità e leadership anche fuori dal campo. Un messaggio su Instagram, tramite una storia, serve a prendersi le responsabilità per un brutto errore. E il portiere del Lecce fa il pieno, così, di incoraggiamenti dai tifosi. Del resto, al di là dell'episodio, ha giocato una grande partita.

«Voglio fare i complimenti a tutti, in particolare a Falcone. Gli chiedo io di giocare così», ha detto Marco Baroni nel post gara a Dazn. Il Lecce è un gruppo unito. E comunque, per la cronaca, Falcone ha salvato il risultato nel recupero su Muriel. Non servirà a ripagare l'errore, mentre il messaggio sui social probabilmente sì.