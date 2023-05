Walid Cheddira capocannoniere della Coppa Italia: meglio di Lautaro e Verde. Decisiva la tripletta al Verona

Walid Cheddira è il capocannoniere della Coppa Italia. La finale tra Inter e Fiorentina non ha cambiato le carte in tavola. L'attaccante del Bari era già a quota cinque gol, la doppietta di Lautaro ha portato l'interista a quota tre. Cheddira aveva segnato tre gol contro il Verona e due contro il Padova nelle prime due uscite, poi il club biancorosso era stato eliminato contro il Parma (possibile avversario anche in una eventuale finale playoff). Alle sue spalle a quota tre gol Lautaro Martinez, Siligardi, Strelec, Valori, Diaw, Gudmundsson, Brunori e Verde.

Il Bari ha fatto i complimenti all'Inter per la vittoria, ma precisando: «È Cheddira il capocannoniere».