Superlega, la Prisma Taranto vince lo scontro salvezza contro Siena

Colpo grosso della Gioiella Prisma Taranto nello scontro salvezza di Superlega di Volley contro Siena. La squadra allenata da Vincenzo Di Pinto si aggiudica il match al tie-break dopo due ore e mezzo di battaglia in cui le due squadre hanno dato fondo a tutte le proprie energie nel tentativo di portare a casa la vittoria. Davanti a 1.400 spettatori è stato il Taranto a far festa: grazie ai punti conquistati la formazione rossoblù lascia proprio ai toscani l'ultimo posto in classifica.

Ora la Gioiella Prisma tornerà in campo il 5 marzo, di nuovo al PalaMazzola, contro la capolista Sir Safety Susa Perugia. Prima battuta alle 18.