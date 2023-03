Volley, la Prisma Taranto saluta Di Pinto: "Cerchiamo un nuovo allenatore"

A pochi giorni dalla conquista della salvezza nel campionato di SuperLega, la Gioiella Prisma Taranto annuncia il divorzio dal tecnico Vincenzo Di Pinto. Il rapporto non poteva che concludersi nel migliore dei modi, con una permanenza nel massimo campionato di volley conquistata all'ultima giornata di campionato, al termine di una stagione sofferta.

Il comunicato del club

"La Gioiella Prisma Volley è già al lavoro per costruire il progetto per le prossime stagioni, partendo dalla imminente 2023-2024 - si legge nella nota ufficiale del club del presidente Bongiovanni -. Dalla valutazione dell’esperienza maturata nel primo triennio di attività, la società conferma le scelte organizzative ed operative sin qui attuate. Il nuovo progetto nasce da un processo governato e deciso dalla società del Presidente, avvocato Antonio Bongiovanni, secondo logiche ben ponderate come costume della società stessa. Al termine di questo primo triennio, la Gioiella Prisma ha deciso di non avvalersi ulteriormente della collaborazione del coach Vincenzo di Pinto, giunto al termine del suo rapporto contrattuale. Il direttore generale Vito Primavera è già al lavoro per individuare il futuro staff tecnico e dirigenziale che possa integrare elementi di spessore tecnico ed umano alle figure già presenti all’interno dell’organico della stagione 2022/23 e per le quali sarà confermata la partecipazione al futuro progetto. A Vincenzo Di Pinto, che condurrà la squadra fino al termine dei play off per il 5° posto, la Gioiella Prisma augura buon lavoro per il futuro, ringraziandolo per l'attività svolta in questi anni".