Volley, la Prisma perde ma si salva: si fa festa a Taranto

Sconfitta dolcissima per la Prisma Taranto (marchiata Gioiella), che perde a Milano contro l'Allianz per 3-0 ma salva la categoria e anche l'anno prossimo militerà in Superlega.

Conquistata la salvezza

A Milano finisce 3-0 (25-21, 26-24, 25-18) per i padroni di casa ma la contemporanea sconfitta della Emma Villas Siena a Monza (25-19, 25-22, 25-22) permette ai ragazzi di coach Vincenzo Di Pinto di conquistare la salvezza nel campionato più bello e importante d'Italia. Si è giocato tutto a pochi chilometri di distanza. Ed è stata tutta una questione, appunto, di distanza: la Prisma aveva un punto in più di Siena e ha così blindato la Superlega. Retrocedono i toscani, a Taranto è festa: la città dei due mari mantiene il proprio affaccio in Serie A.