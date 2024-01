Virtus Francavilla, Lauriola è il nuovo direttore sportivo

Avvicendamento in casa Virtus Francavilla. Il club della città degli Imperiali ha reso noto che è stato raggiunto l’accordo con Matteo Lauriola che, a partire dalla data odierna, assume l’incarico di nuovo Direttore Sportivo. L’esperto direttore classe 1965 nativo di Manfredonia, inizia il suo percorso da dirigente nella società sipontina. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting del Settore Giovanile del Torino e successivamente Responsabile Scouting del Lecce e del Napoli. Nella stagione 2017/2018 ha ricoperto l’incarico di Direttore Sportivo del Carpi in serie B e nel 2022 del Foggia in serie C. "La società augura al nuovo direttore un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronterà nei prossimi mesi". Ieri in serata, sempre la Virtus Francavilla, aveva comunicato di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con il direttore sportivo Angelo Antonazzo. "Il Presidente Antonio Magrì ringrazia il direttore per il lavoro svolto nei sette anni in biancazzurro in qualità di Responsabile del Settore Giovanile prima e direttore sportivo negli ultimi tre anni, augurandogli un grande il bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".