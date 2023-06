Al Lecce Women il prestigioso "Grassroots Awards" per lo sviluppo del calcio femminile

Un riconoscimento di grande prestigio per il Lecce Women, unico club pugliese premiato al tradizionale appuntamento di fine stagione del "Grassroots Awads". Ieri sera, al PalaTerme di Montecatini, si è svolta una serata di festa per tutto il calcio giovanile italiano. Nello stesso giorno in cui ha preso il via, al Centro Tecnico FIGC di Coverciano, il 'Grassroots Festival', grande evento di chiusura della stagione dell'attività calcistica di base, sono stati infatti assegnati i 'Grassroots Awards 2022/23', che hanno premiato i migliori progetti, le migliori iniziative, oltre ai club e ai singoli personaggi che si sono particolarmente distinti per la loro attività nell'ambito del calcio giovanile. A introdurre la cerimonia di premiazione, il discorso del presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci: "Essere qui, tutti insieme, è una grande emozione - ha detto Tisci - e proprio in eventi come questi, che voi ragazzi ricorderete per tutta la vita, emergono i veri valori dello sport. Il messaggio è: bisogna vivere il calcio come fattore educativo e, al tempo stesso, come grande divertimento". "Siamo particolarmente contenti di assegnare i 'Grassroots Awards' - ha aggiunto il segretario generale SGS, Vito Di Gioia - per dare la misura del grande lavoro svolto in ogni regione d’Italia e anche perché gli 11 vincitori, a partire dal prossimo settembre, saranno in lizza per i premi internazionali dati dall'Uefa".

Il premio al Lecce Women

Il club salentino ha ricevuto il premio per il "Miglior progetto di sviluppo calcio femminile". "Il club nasce nel 2000 - si legge nel comunicato del Settotre Giovanile e Scolastico della Figc - e fin da subito si contraddistingue per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile nei quartieri difficili della città. Dal 2016 nasce l’attuale Scuola Calcio, che oggi ha all’attivo più di 130 iscritte ed è attivissimo a livello giovanile. Dalla sua nascita ha avviato vari progetti con le scuole di ogni ordine e grado del territorio salentino. Ha ideato inoltre un concorso per l’assegnazione di borse di studio per meriti scolastici e sportivi e altri premi che permettono alle ragazze con meno possibilità economiche di frequentare gratuitamente la Scuola Calcio. Il premio è stato consegnato dal coordinatore regionale della Puglia, Antonio Quarto, a Vera Indino (tecnico della prima squadra e responsabile del settore giovanile del club) e Serena D'Amico, capitano del Lecce Women: "Siamo onorate di essere qui - hanno dichiarato - e felici di aver dimostrato che anche al Sud d'Italia, si può fare calcio femminile con ottimi risultati". "È un premio che condividiamo con Global Thinking Foundation - ha aggiunto Vera Indino -. Glt sostiene il nostro progetto grazie al quale alcune giovani calciatrici anche in questa stagione hanno potuto partecipare gratuitamente alla nostra Scuola Calcio e altre il 3 luglio vinceranno 10 borse di studio del valore ciascuna di 500 euro per meriti sportivi e scolastici. Inoltre, d'intesa con Glt istituiamo dei corsi per rendere le ragazze consapevoli dell'importanza dell'indipendenza economica e di quanto sia difficile affrontare la violenza economica se non si studia e se non si ha un'idea di progetto futuro e culturale. I nostri corsi consentono anche di combattere il cyberbullismo".

L'elenco delle società premiate

Ecco l'elenco completo e dettagliato degli 11 premi assegnati

1 - Miglior Grassroots club - USD GassinoSanRaffaele (Piemonte Valle d'Aosta)

2 - Miglior progetto su calcio e partecipazione - Felsina SSD ARL (Emilia Romagna)

3 - Miglior progetto su calcio e disabilità - ASD Quartotempo Firenze - Tutti possono giocare (Toscana)

4 - Miglior progetto su calcio e sciale - SSD ARL - Miracoli Football Club - Calciosociale (Lazio)

5 - Miglior progetto di sviluppo calcio a cinque - ASD Monastir Kosmoto (Sardegna)

6 - Miglior progetto di sviluppo calcio femminile - SSD ARL Women Lecce (Puglia)

7 - Miglior progetto di sviluppo calcio nella scuola - IIS Majorana Marro Moncalieri - Calcinsieme (Piemonte Valle d'Aosta)

8 - Premio ‘Green Card’ - Nicola Nardo - SSD Ponte San Nicolò (Veneto)

9 - Premio ‘Empowerment femminile Danone’ - Maria Iole Volpi (Lazio)

10 - Premio ‘Grassroots Leader’ - Andrea Bonfiglio (Toscana)