Fiorentina-Lecce: via alla vendita libera dei biglietti del Settore Ospiti

Nessun divieto di trasferta per i tifosi del Lecce che, di conseguenza, domenica potranno recarsi a Firenze per assistere alla sfida del campionato di serie A tra Fiorentina e Lecce, in programma alle ore 15.

Pochi minuti fa, il club giallorosso ha diramato una nota utile a fugare ogni dubbio: "A parziale modifica della mail "Settore Ospiti Fiorentina - Lecce" inviata nella giornata di ieri - fa sapere l'Ufficio Stampa del Lecce Calcio -, si comunica che a partire dalle ore 11:00 di oggi la vendita sarà libera e non più riservata ai possessori della Tessera del Tifoso".

La nota della società

In un primo momento, nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla Fiorentina, il Lecce aveva annunciato la vendita dei biglietti riservata però solo ai possessori della tessera del tifoso. Ecco il testo della nota diffusa ieri: "L'U.S. Lecce comunica che è attiva la vendita dei biglietti del Settore Ospiti validi per la 27ª giornata del campionato Serie A TIM Fiorentina-Lecce, in programma domenica 19 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. I biglietti potranno essere acquistati entro le ore 19.00 del giorno antecedente la data della gara.

Prezzo Settore Ospiti: € 20,00. Modalità: solo titolari di Tessera del Tifoso US Lecce Card presso tutti i punti vendita della rete vivaticket e online al seguente link: https://acffiorentina.vivaticket.it". Problema dunque superato per la gioia dei tifosi leccesi pronti, ancora una volta, ad invadere il Settore Ospiti.