Pericolo scampato per Umtiti, Gendrey e Gallo: sono solo contusioni. Ma tutti e tre restano in dubbio per la sfida con la Salernitana

Pericolo scampato anche se è ancora presto per cantare gloria. Gli esami strumentali effettuati stamattina hanno scongiurato la presenza di fratture: Umtiti, Gendrey e Gallo, tutti usciti malconci dalla sfida di ieri sul campo del Verona, se la sono cavata con una meno grave contusione. Le loro condizioni saranno monitorate nel corso della settimana per cui, al momento, è difficile sapere se saranno a disposizione del tecnico Baroni per lo scontro salvezza di venerdì al Via del Mare contro la Salernitana.

La nota del Lecce

Il club giallorosso, pochi minuti fa, ha emesso un comunicato per spiegare qual è la situazione all'esito degli esami strumentali.

Lecce sconfitto dal Verona, 8 punti di vantaggio sulla terz'ultima in classifica alla fine del girone di andata. Umtiti e Gendrey ko

"L'Us Lecce comunica che, questa mattina, i calciatori Antonino Gallo, Valentin Gendrey e Samuel Umtiti si sono sottoposti ad esame radiologico, presso lo Studio Radiologico "Quarta Colosso " di Lecce, a seguito dei traumi subiti nella gara di ieri a Verona. Questo il referto degli esami: Antonino Gallo: trauma contusivo dorso piede sinistro; Valentin Gendrey: trauma contusivo spalla sinistra; Samuel Umtiti: trauma contusivo spalla destra. Per tutti i calciatori, dagli esami strumentali effettuati, si escludono fratture dei segmenti esaminati".

Squadra al lavoro

Nel frattempo, questa mattina la squadra ha ripreso gli allenamenti nel quartier generale dell'Acaya Golf Resort. Lavoro di scarico per i calciatori impegnati a Verona, seduta più intensa per tutti gli altri.