Mercato, il centrocampista islandese Helgason ad un passo dall'Aalborg

Sono ore decisive per il trasferimento di Thorirai danesi dell’. Il giovane centrocampista islandese, in forza alda due stagioni e soprattutto tra i protagonisti della promozione in serie A, ha chiesto di poter cambiare casacca al fine di giocare con continuità. Richiesta accolta dai dirigenti del Lecce che si sono mossi per trovargli la migliore soluzione possibile. Così Helgason si trasferirà in Danimarca con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a cifre già pattuite con l’Aalborg. La trattativa potrebbe essere già conclusa in giornata. Nel frattempo, l’ex tecnico del Lecce, Marco, è vicino al passaggio all’. Dopo aver superato la concorrenza del collega, ora Baroni sta trattando la durata del contratto che, quasi certamente, sarà biennale.