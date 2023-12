Tifosi del Bari a Lecco pagano le consumazioni con soldi falsi: «Costretti a chiudere il bar»

Avrebbe del clamoroso, qualora accertato, quanto accaduto nel corso di Lecco-Bari. I tifosi biancorossi presenti nel settore ospiti dello stadio lombardo, infatti, si sarebbero resi protagonisti di un gesto poco "etico" comprando bottigliette d'acqua del valore di un euro acquistate con tagli da 20...false.

«Alla lunga questo giochetto ci ha insospettito - ha dichiarato Marco Valsecchi, proprietario e gestore del bar del Rigamonti-Ceppi - e così, a metà del secondo tempo, abbiamo deciso di chiudere il bar». Ma Valsecchi specifica anche: «I colpevoli sono soltanto cinque o sei delinquenti, non tutti i tifosi del Bari che hanno acquistato caffè, acqua, birre e patatine regolarmente».

Il bottino

Il "bottino" sottratto alla struttura ammonterebbe a 600 euro considerando che i tagli da 20 euro false utilizzate sono stati 30. «Avrei voluto inviare una lettera alla società del Bari - conclude - segnalando quanto è accaduto domenica pomeriggio. Non era mio interesse chiedere un risarcimento, ma sicuramente 600 euro, per una piccola attività come la nostra, fanno la differenza. Poi, magari, per un club di calcio sono soltanto spiccioli...».