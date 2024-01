Taranto, pari e rimpianti: col Picerno è 1-1. Il Foggia crolla a Giugliano

Il Taranto gioca una buona partita al cospetto dell'ottimo Picerno e porta a casa un punto utile per la sua alta classifica, proprio come i lucani. Taranto determinato e compatto, avanti su calcio di rigore. Rigore conquistato grazie ad uno slalom in area di Bifulco, steso da De Ciancio. Dal dischetto Romano fa 1-0 al 59’. Il Taranto diventa padrone del campo, in totale fiducia. Ma quasi inaspettatamente il Picerno pareggia al 69’ dagli sviluppi di un cross di Guerra sul quale Murano beffa Riggio di testa, insaccando con precisione. Ma l’occasione del rimpianto capita all’84’: Allegretto sbaglia un appoggio nella propria area, Orlando calcia con Merelli che salva e sulla ribattuta, a porta vuota, Bifulco spedisce sull’esterno della rete. Finisce pari. Nell'altro anticipo di giornata il Foggia cade 4-1 a Giugliano. Embalo illude i satanelli, che poi restano in dieci e crollano nel finale di gara.

SERIE C girone C

Gare della 21ª giornata

-------------------------------------

Ieri

Giugliano-Foggia 4-1

Taranto-Picerno 1-1

-------------------------------------

Domani

Potenza-Latina ore 16.15

Turris-Crotone ore 18.30

V. Francavilla-Benevento ore 20.45

Catania-Brindisi ore 20.45

Avellino-Juve Stabia ore 20.45

Monterosi-Monopoli ore 20.45

-------------------------------------

Domenica

Casertana-Messina ore 14.00

Cerignola-Sorrento ore 20.45

-------------------------------------

Classifica: Juve Stabia 43; Picerno, Casertana 38; Taranto, Avellino 37; Crotone 35; Benevento 33; Cerignola 31; Giugliano 28; Latina 27; Sorrento, Potenza 26; Catania, Foggia, Cerignola 25; Turris 20; Monopoli, Messina 19; V. Francavilla 17; Brindisi 14; Monterosi 11.