Tafferugli durante la partita di calcio Casarano-Barletta, tre Daspo

Il questore di Lecce ha notificato tre provvedimenti Daspo nei confronti di tre tifosi, due salentini e un barlettano, che durante l'incontro di calcio Casarano-Barletta avrebbero partecipato ai tafferugli avvenuti prima e dopo la partita, con lancio di petardi, bottiglie e pietre, e durante i quali alcuni poliziotti sono rimasti feriti e alcuni mezzi della polizia sono stati danneggiati.

Cosa è successo

L'incontro è stato disputato il 4 dicembre nello stadio comunale Capozza di Casarano. Ai due tifosi del Casarano, un 20enne e un 42enne, sono stati notificati Daspo della durata di sei anni con la prescrizione dell'obbligo di firma di un anno, per 20enne, e di cinque anni per il 42enne. Il tifoso barlettano è stato raggiunto da un Daspo della durata di tre anni. Sono in corso indagini per l'identificazione di altri responsabili.