Il Brindisi domani a Lavello: pullman per i tifosi al costo di 5 euro

Gli ultimi risultati positivi hanno riacceso l'entusiasmo attorno il Brindisi Calcio del presidente Daniele Arigliano. Dopo il pareggio di mercoledì contro il Nardò, domani i biancazzurri faranno visita al Lavello, squadra costruita per la vittoria del campionato. Per l'occasione, la società ha inteso andare incontro ai propri tifosi organizzando la trasferta in pullman grazie anche alla collaborazione offerta da Ecotenica e Sandplast.

La prenotazione

I tifosi interessati a partecipare alla trasferta in Basilicata possono effettuare la prenotazione presso il Centro scommesse Betitaly di via Bafile, n. 37, e presso lo Store Aspirapolvere di via Aldo Moro, n. 127, al costo simbolico di 5 euro. La partenza per Lavello è prevista per domani mattina, alle ore 10, da Viale Palmiro Togliatti, nei pressi del Tribunale.