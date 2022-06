Serie A, i prezzi degli abbonamenti per seguire il Lecce: tutte le novità

Si va dai 2mila e 500 euro del posto Vip fino ai 305 euro dei distinti/curve. Questi i prezzi per i nuovi abbonati della stagione attesissima della Serie A per il Lecce. Ma la società premia anche i fedelissimi: in questo caso i prezzi dei tagliandi vanno dai 1.405 euro delle poltronissime ai 260 delle curve. Per i vecchi abbonati ci sarà la possibilità di avere un periodo di prelazione per la sottoscrizione dell’abbonamento. Ci sono inoltre offerte speciali riservate over70, under18 e donne.

La presentazione

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle nuove magliette e degli abbonamenti. Alla conferenza nella sala stampa «Sergio Vantaggiato» dello stadio di Via del Mare, erano presenti il vicepresidente dell'Us Lecce, Corrado Liguori, e la responsabile della biglietteria del club, Angelica De Mitri. «Il Via del Mare è casa nostra» è lo slogan scelto dalla società giallorossa che mira a mobilitare la tifoseria per riempire il Via del Mare dopo l'emergenza pandemica. L'obiettivo dichiarato dal club salentino è quello di superare i circa 19mila abbonati dell'ultima stagione nella massima serie calcistica.

Al botteghino i biglietti per partita non subiranno grosse variazioni rispetto alla passata stagione in A. Per le partite i prezzi vanno dai 19 euro per la curva fino ai 75 euro per un posto nelle poltronissime. Per le partite di cartello come Juventus, Inter e Milan i prezzi subiranno dei rincari e andranno dai 60 euro in curva fino ai 250 euro nelle poltronissime.

Le date

09 - 10 - 11 giugno 2022

- RINNOVO GRATUITO USLECCE PROGRAM - Periodo riservato ai titolari della card USLecce Program 20/21 che rinnovano contestualmente card e abbonamento 19/20.

- NUOVI USLECCE PROGRAM (€ 30,00) - Periodo riservato a nuovi sottoscrittori della card USLecce Program che rinnovano contestualmente abbonamento 19/20.

- CAMBIO POSTO Settori chiusi o modificati - Periodo riservato agli abbonati 19/20 dei settori TRIBUNA EST SUPERIORE e CENTR SUP NORD GIALLA.

dal 13 al 23 giugno 2022

- Prelazione posti VECCHI abbonati/ Vendita libera NUOVI abbonati su posti disponibili

24 - 25 -26 giugno 2022 - PAUSA TECNICA

dal 27 giugno al 23 luglio 2022

- Vendita Libera

Chiusura Campagna abbonamenti 23 luglio 2022