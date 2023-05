Pallamano, Fasano batte Sassari ed è campione d'Italia. Festa biancazzurra

Trionfo di Fasano che conquista il quarto scudetto di pallamano della propria storia, vincendo con pieno merito Gara 3 (finale) contro Sassari (35-32). Straordinari Pugliese e Cantore (10 reti a testa). Si gioca nella palestra Franco Zizzi stracolma: Fasano gioca la settima finale della sua storia, mentre sono tre gli Scudetti vinti dai biancazzurri (2014, 2016 e 2018).

In avvio di gara fiammata di Fasano (+ 4 al 9’), ma Sassari reagisce con determinazione (7-7 al 15’). Atteggiamento diverso di Sassari, rispetto a Gara 2: i sardi sono sempre in partita e tengono testa a Fasano, che procede a folate trascinato da un pubblico numeroso e caloroso.

La partita

Portieri in vetrina: Al 19’ Spanu para un rigore tirato da Jarlstam. Al 21’ il portiere biancazzurro Leban segna con un gran tiro, approfittando della porta avversaria sguarnita. Nel finale di tempo Petrovski realizza la rete del vantaggio (15-14). Avvio di ripresa nel segno di Fasano (+4 al 34’). Sassari non molla (22-21 al 40’). La difesa alta di Sassari regge l’urto di Fasano, ma in attacco gli ospiti sono imprecisi. E quando tirano in porta c’è un grande Leban, che si prende la scena. Al 45’ Sassari perviene alla parità (23-23). Fasano attraversa un momento di difficoltà, ma Pugliese realizza un gol da campione, cui risponde però Bronzo (24-24)

Partita in totale equilibrio, il pubblico alza i decibel. Fasano risponde con eccezionale intensità agonistica. Al 55’ gol stupendo di Ostling. Finale tutto di Fasano: Pugliese e Cantore chiudono i giochi. E subito dopo tutti a festeggiare il quarto scudetto.