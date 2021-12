Mondiali, Pilato conquista l'argento ad Abu Dhabi. La tarantina: "Con il mio tempo migliore avrei vinto di sicuro"

Benedetta d'argento. Il tempo 29''50 nella finale dei 50 rana le vale il secondo posto ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi, alle spalle dell'israeliana Anastasia Gorbenko (29''34) e davanti alla svedese Sophie Hansson (29''55). Benedetta fa il paio con l'argento di poco prima di Martineghi nei 100 rana maschili. Due secondi posti per la nazionale italiana negli Emirati Arabi Uniti in un pomeriggio di gare con gli azzurri al centro.

"Io in camera ho visto che ero in corsia due come Nicolò e allora mi sono detta che sarei andata come lui - commenta con il sorriso di sempre la nuotatrice di Taranto, Benedetta Pilato -. Speravo di andare un po' meglio, ma il momento è questo e ho cercato comunque di dare il meglio. La medaglia è arrivata e di questo sono molto contenta. Mi dispiace solo per una cosa, con il mio tempo migliore avrei vinto di sicuro. Questo è un modo di ripartire, affronto ogni singolo giorno di allenamento al massimo e vediamo come va".

In gara non c'era la Aktinson, squalificata durante le semifinali, come la Castiglioni (italiana, record d'Europa in carica), eliminata per lo stesso motivo durante le batterie di ieri mattina.