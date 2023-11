Zes Adriatica è nella top 50 delle zone economiche speciali al mondo: premiato il modello di sostenibilità

La Zes Adriatica è una delle top 50 Zone Economiche Speciali al mondo, l'unica in Italia, ad aver ricevuto dalla Gasez, l'Alleanza Globale delle oltre 7.000 ZES e Zone Franche di più di 140 Paesi, la nomination quale 'Best practice' in tema di sostenibilità, durante il World Investment Forum di Abu Dhabi promosso dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo.

Lo comunica il commissario della Zes Manlio Guadagnuolo. «La Zes Adriatica - viene spiegato in una nota - è stata premiata per aver traguardato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ispirati all'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'ambito della propria attività finalizzata alla crescita economica e sociale del territorio di riferimento.

L'importante successo

«Siamo particolarmente emozionati per questo nostro secondo importantissimo successo ottenuto a livello mondiale - dichiara Guadagnuolo - in quanto, fin dall'inizio dell'attività della Zes Adriatica, abbiamo programmato e realizzato tutte le nostre iniziative coniugandole con i principi più nobili che sottendono allo sviluppo futuro del nostro pianeta, improntati agli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, per la crescita economica e sociale dei territori».