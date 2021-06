Il Nardò conquista la serie A2, scoppia la festa in città

L'Andrea Pasca Nardò batte Roseto 72-60 in gara-5 della finale playoff della serie B di basket e conquista la promozione storica in serie A2. Grande festa al palasport e successivamente in città dopo la serie interminabile ed equilibrata contro gli abruzzesi.

Nardò brinda alla Lega Due dopo una “bella” nella quale ha prodotto lo sforzo decisivo nel secondo tempo (60 di valutazione) dopo un primo giocato invece in apnea. Ciò che più contava era riuscire a reggere la pressione, perché quando sei di fronte a gare dal dentro o fuori sono sempre le dinamiche mentali a farla da padroni. E qui la maturità (oltre che il talento) di una formazioni come l’”Andrea Pasca” si è fatta sentire, manifestandosi specie nei secondi venti minuti su tutti e due i lati del campo. Ora è tempo solo per la festa.