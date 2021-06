Basket, l'Andrea Pasca di Nardò vola in finale per l'A2. Sfiderà il Roseto

La "Andrea Pasca" di Nardò ha vinto stasera a Roma la gara quattro di semifinale, contro la Luiss Roma, guadagnandosi il diritto di giocarsi sul campo l’accesso alla serie A2. In onore di questostorico traguardo, la fontana di Nardò si è tinta di "granata", il colore della squadra.

Esulta anche il sindaco, Pippi Mellone, sul proprio profilo Facebook: «Siamo in finale! Avete letto bene: A2. Il punto più alto raggiunto dal basket neretino nella sua storia. Un miracolo, già così, per una città come la nostra che sta sfidando le “capitali” della pallacanestro italiana. Ma a questo punto... proviamoci fino alla fine. La città è pronta a stringersi attorno ai ragazzi di coach Battistini in una finale storica. Per i ringraziamenti a questa società magnifica aspettiamo qualche giorno, perché merita davvero la gratitudine di tutti i neretini».

La prima gara della finale si terrà domenica 13 giugno a Nardò.