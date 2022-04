(IMMAGINI PALLACANESTRO "ANDREA PASCA" NARDO')

Seconda gara della fase ad orologio e prima in trasfertta per la Next Nardò nel campionato di basket di serie A2. Dopo il passo falso interno di sabato scorso con la corazzata Udine i granata viaggiano alla volta del “Biella Forum” per affrontare i padroni di casa di Biella (ore 20,30).