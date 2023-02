Mourinho: «Al via del Mare terreno orribile». Arriva la risposta del presidente del Lecce al tecnico. Ecco cosa ha detto

Saverio Sticchi Damiani risponde a José Mourinho. La polemica del tecnico della Roma, che a fine partita ieri aveva criticato il terreno di gioco del Via del Mare, definito orribile, non è caduta nel vuoto.

La risposta arriva sui social dal numero uno del Lecce. "Orgoglioso dei miei ragazzi 💛❤(... e del nostro terreno di gioco)", ha scritto il presidente sul proprio profilo Facebook.



Un applauso ai propri ragazzi e una difesa del manto erboso del Via del Mare, probabilmente almeno in parte deturpato dalle temperature rigide di questi giorni ma certamente non in condizioni tali da influire sul risultato.

Per Mourinho non è la prima polemica con un tesserato del Lecce. Oltre dieci anni fa, ai tempi dell'Inter, ci fu un incidente diplomatico con Mario Beretta. Ieri, però, ha dovuto lasciare due punti al Via del Mare, al di là di polemiche, battute e risposte.