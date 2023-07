Mauro Meluso, chi è il nuovo direttore sportivo del Napoli: a Lecce due campionati vinti, poi la retrocessione

Mauro Meluso con il Lecce ha vinto due campionati, facendo il doppio salto: dalla Serie C alla Serie A. Quella Serie A poi non riuscita a difendere, quando nel post covid la squadra retrocesse in B. Un rapporto durato quattro anni, dal 6 giugno del 2016 fino all'agosto del 2020, quando tornò in Salento Pantaleo Corvino. Anni di due campionati vinti e una retrocessione. Meluso veniva dal Cosenza in quell'estate del 2016. Il Lecce con lui uscì dall'inferno della C e poi trovò una insperata promozione in A.

Nel settembre del 2017 la scelta di Liverani allenatore, una scelta vincente. Sarà lui il tecnico delle due promozioni consecutive. E anche della retrocessione, in un campionato al quale il Lecce ci arrivò con qualche difficoltà. Diversi prestiti per affrontare la A, un mercato per cercare la salvezza, con nomi anche importanti: Barak, Saponara, Lapadula, Gabriel.

Ad agosto 2020 la chiamata dello Spezia, un anno e la salvezza, poi la risoluzione del contratto. E da oggi è il nuovo direttore sportivo del Napoli, un po' a sorpresa. L'annuncio è arrivato tramite un tweet di Aurelio De Laurentiis.